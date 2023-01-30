За незаконний перетин кордону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це розповів старший юрист БФ "Право на захист" Олександр Трегуб.

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Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність передбачена за перетин кордону поза пунктами пропуску. Наприклад, через ліс, річку, у багажнику автомобіля тощо. Окрім того, – за надання чужого документа при перетині кордону.

За вчинення цього порушення передбачено штраф або адміністративний арешт,

– зазначив Трегуб.

На тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться чи велися бойові дії, розроблений порядок виїзду та в'їзду. За його порушення теж загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, за словами юриста, це стосується тих, хто вирішив потрапити до Росії через окуповану територію, наприклад, через Крим, через Мелітополь або Запоріжжя.

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Кримінальна відповідальність за незаконний виїзд за кордон

Якщо чоловік вирішив перетнути кордон з підробленими документами, печатками, штампами або бланками, такі дії будуть кваліфікуватися вже за 358 статтею Кримінального кодексу.

Наприклад, чоловік для перетину кордону використав підроблений паспорт, де зазначено, що чоловіку 17 років. Але йому насправді вже виповнилося 18. Або їде з підробленими висновками ВЛК (військово-лікарської комісії – 24 Канал) про визнання непридатним. Відповідальність за вказаною статтею передбачена у вигляді накладення штрафу або обмеження волі,

– розповів Олександр Трегуб.

Штраф або до 4 років позбавлення волі загрожують за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі для перетину кордону.

"Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря за незаконний пропуск через кордон, незалежно від того чи прикордонник прийняв пропозицію і взяв хабаря. Та незалежно від того, чи в результаті вдалося перетнути кордон", – каже юрист.

Окрім того, в усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України. Йдеться про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Зверніть увагу! За порушення цієї статті загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Однак, юрист наголошує, не варто думати, що будь-хто з чоловіків призовного віку, який намагається незаконно перетнути кордон або вже його перетнув, аби уникнути мобілізації, автоматично потраплятиме під дію 336 статті.

Якщо у суді зможуть довести, що незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку вчинено саме з метою ухилення від мобілізації, тобто суб'єктивну сторону злочину (мотив, умисел), то лише тільки тоді такі протиправні діяння особи можуть кваліфікуватися як злочин, відповідальність за який передбачена статтею 336 КК України,

– пояснив Трегуб.