За незаконное пересечение границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом рассказал старший юрист БФ "Право на защиту" Александр Трегуб.

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Административная ответственность

Административная ответственность предусмотрена за пересечение границы вне пунктов пропуска. Например, через лес, реку, в багажнике автомобиля и так далее. Кроме того, за предоставление чужого документа при пересечении границы.

За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест,

– отметил Трегуб.

На временно оккупированных территориях и там, где ведутся или велись боевые действия, разработан порядок выезда и въезда. За его нарушение тоже угрожает административная ответственность. В частности, по словам юриста, это касается тех, кто решил попасть в Россию через оккупированную территорию, например через Крым, через Мелитополь или Запорожье.

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Уголовная ответственность за незаконный выезд за границу

Если мужчина решил пересечь границу с поддельными документами, печатями или бланками, такие действия будут квалифицироваться уже по статье 358 Уголовного кодекса.

К примеру, мужчина для пересечения границы использовал поддельный паспорт, где указано, что мужчине 17 лет. Но ему уже исполнилось 18. Или едет с поддельными выводами ВЛК (военно-врачебной комиссии – 24 Канал) о признании непригодным. Ответственность по указанной статье предусмотрена в виде наложения штрафа или ограничения свободы,

– рассказал Александр Трегуб.

Штраф или до 4 лет лишения свободы угрожают за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу для пересечения границы.

"Причем ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятки. Но независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу", - говорит юрист.

Кроме того, во всех случаях незаконного пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет, их действия могут также квалифицироваться по статье 336 УК Украины. Речь идет об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

Обратите внимание! За нарушение этой статьи грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Однако, юрист отмечает, не стоит думать, что любой из мужчин призывного возраста, который пытается незаконно пересечь границу или уже ее пересек во избежание мобилизации, автоматически будет попадать под действие 336 статьи.

Если в суде смогут доказать, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то есть субъективная сторона преступления (мотив, умысел), то только тогда такие противоправные деяния лица могут квалифицироваться как преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 336 УК Украины,

– объяснил Трегуб.