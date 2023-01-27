Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которие находятся за границей более трех месяцев, обязаны стать на консульский учет.
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Такие граждане должны состоять на военном учете в консульстве соответствующего государства. При необходимости им может быть вручена повестка в территориальный центр комплектования,
– отметил Горбач.
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Что нужно знать о военном учете за рубежом
- Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства. Также они должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации.
- Если граждане, находящиеся за границей, достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, дипучреждения Украины должны сообщать им о начале очередного призыва.
- В течение 7 дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей или снимается с него, дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным или городским ТЦК и СП, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины. Все зависит от места нахождения на военном учете.
- Кроме того, дипломатические учреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете и состоят на военном учете. Такие списки будут храниться в течение 5 лет.