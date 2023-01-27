Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которие находятся за границей более трех месяцев, обязаны стать на консульский учет.

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Такие граждане должны состоять на военном учете в консульстве соответствующего государства. При необходимости им может быть вручена повестка в территориальный центр комплектования,

– отметил Горбач.

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