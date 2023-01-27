Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що громадяни України, які перебувають за кордоном понад три місяці, зобов'язані стати на консульський облік.
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Такі громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульстві відповідної держави. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування,
– зазначив Горбач.
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Що треба знати про військовий облік за кордоном
- Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства. Також вони мають сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.
- Якщо громадяни, які перебувають за кордоном, досягли призовного віку і не мають відстрочки, або не звільнені від призову на строкову військову службу, дипустанови України мають повідомляти їм про початок чергового призову.
- Упродовж 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном, або знімається з нього, дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов'язаного або резервіста відповідним районним або міським ТЦК і СП, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України. Усе залежить від місця перебування на військовому обліку.
- Окрім того, дипломатичні установи мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку. Такі списки зберігатимуть упродовж 5 років.