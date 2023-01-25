В то же время, украинцы начали сообщать о значительной активизации мобилизационных процессов последние несколько недель. В чем их причина и что чревато неявкой при получении повестки – информирует 24 Канал.

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Почему сейчас усиленно раздают повестки

Недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил, что военное руководство страны получило приказ о создание резерва военных. Именно поэтому началась массовая выдача повесток и призыв прийти в территориальные центры комплектования (ТЦК).

По словам президента, такое решение приняли, чтобы дать возможность украинским защитникам и защитницам, уже долгий период защищающим родное государство, восстановиться и отдохнуть. К такой идее пришли на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Какое наказание предусмотрено за неявку в военкомат

За игнорирование повестки предусмотрена уголовная или административная ответственность. Все зависит от того, какой вид повестки получил военнообязанный.

Какие есть виды повесток:

на прохождение срочной военной службы;

на уточнение данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

на прибытие в призывной пункт.

Административная ответственность предусмотрена за уклонение от повестки на уточнение данных или прохождение комиссии. Максимальная сумма штрафа при этом – 8500 гривен.

Заметим, что в случае, если особа несколько раз игнорирует такие повестки, ее вправе приговорить к лишению свободы согласно действующему законодательству. Кроме того, уголовная ответственность ожидает граждан, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили мобилизационное распоряжение, однако проигнорировали его. За это их могут приговорить к 5 годам тюрьмы.

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