В то же время, украинцы начали сообщать о значительной активизации мобилизационных процессов последние несколько недель. В чем их причина и что чревато неявкой при получении повестки – информирует 24 Канал.
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Почему сейчас усиленно раздают повестки
Недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил, что военное руководство страны получило приказ о создание резерва военных. Именно поэтому началась массовая выдача повесток и призыв прийти в территориальные центры комплектования (ТЦК).
По словам президента, такое решение приняли, чтобы дать возможность украинским защитникам и защитницам, уже долгий период защищающим родное государство, восстановиться и отдохнуть. К такой идее пришли на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.
Какое наказание предусмотрено за неявку в военкомат
За игнорирование повестки предусмотрена уголовная или административная ответственность. Все зависит от того, какой вид повестки получил военнообязанный.
Какие есть виды повесток:
- на прохождение срочной военной службы;
- на уточнение данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии;
- на прибытие в призывной пункт.
Административная ответственность предусмотрена за уклонение от повестки на уточнение данных или прохождение комиссии. Максимальная сумма штрафа при этом – 8500 гривен.
Заметим, что в случае, если особа несколько раз игнорирует такие повестки, ее вправе приговорить к лишению свободы согласно действующему законодательству. Кроме того, уголовная ответственность ожидает граждан, которые прошли военно-врачебную комиссию и получили мобилизационное распоряжение, однако проигнорировали его. За это их могут приговорить к 5 годам тюрьмы.
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В Сухопутных войсках сообщили, что никаких волн мобилизации нет
- Глава управления персонала штаба Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач заявил, что никаких мобилизационных волн в Украине сейчас нет. По его словам, граждан в основном вызывают, чтобы уточнить военно-учетные данные.
- По словам полковника Горбача, лиц, ранее не проходивших военную службу, сначала отправят на учебу. Только после этого военнослужащие попадают части на конкретные должности.
- "Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь", – объяснил полковник. Первоначально будут мобилизовать по необходимым учетно-военным специальностям.