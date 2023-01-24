Об этом сказал глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач.

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"Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные. Решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", – сказал Горбач.

Кто нужен для войска

По словам Горбача, если человек раньше не проходил службы, то он попадает в учебные центры. Там военнообязанный получает знания по определенным специальностям. После этого военнослужащий попадает в воинские части на конкретные должности.

Глава управления персонала отметил, что граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и коротким перерывом в службе, могут сразу попадать в боевые воинские части. Горбач подчеркнул, что сейчас решающий этап войны и защита государства является обязанностью каждого.

Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям, – сообщил Горбач.

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