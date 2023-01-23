Имеют ли право работники ЖЭКа раздавать повестки военнообязанным и кто вообще это может делать – читайте в материале 24 Канала.
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Могут ли работники ЖЭКа вручить повестку
Поскольку найти каждого военнообязанного гражданина и передать ему лично повестку довольно сложно, иногда военкоматы передают документы сельсоветам, компаниям или ЖЭКам. Об этом предупредил глава адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
То есть, если работник коммунальной организации вручит повестку, то это будет вполне законно. Однако только при условии, что этот сотрудник будет иметь соответствующую ведомость.
Что следует знать о вручении повестки в таком случае:
- Представитель ЖЭКа выдает военнообязанному гражданину повестку, которую он должен подписать.
- Поставленная подпись на документе, где указана дата и время, подтверждает получение повестки.
- Если гражданин отказывается принимать повестку, работник ЖЭКа должен на месте составить об этом акт со свидетелями.
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Владимир Зеленский объявил о создании резервов личного состава
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 января во время визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы личного состава. Об этом он сказал на встрече со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Президент не мог раскрыть детали мобилизационных процессов. Однако отметил, что соответствующее решение приняла Ставка верховного главнокомандующего.
- "Люди не просто важны, а самые важные", – подчеркнул Владимир Зеленский. Чтобы украинские военные, которые уже долго находятся на передовой могли отдохнуть, в ВСУ сделают резерв.