Имеют ли право работники ЖЭКа раздавать повестки военнообязанным и кто вообще это может делать – читайте в материале 24 Канала.

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Могут ли работники ЖЭКа вручить повестку

Поскольку найти каждого военнообязанного гражданина и передать ему лично повестку довольно сложно, иногда военкоматы передают документы сельсоветам, компаниям или ЖЭКам. Об этом предупредил глава адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

То есть, если работник коммунальной организации вручит повестку, то это будет вполне законно. Однако только при условии, что этот сотрудник будет иметь соответствующую ведомость.

Что следует знать о вручении повестки в таком случае:

Представитель ЖЭКа выдает военнообязанному гражданину повестку, которую он должен подписать.

Поставленная подпись на документе, где указана дата и время, подтверждает получение повестки.

Если гражданин отказывается принимать повестку, работник ЖЭКа должен на месте составить об этом акт со свидетелями.

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