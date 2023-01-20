Об этом рассказывает 24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком. Эксперт отметил, что домовые визиты к военнообязанным законны.
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Что будут проверять
Учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, будут сравнивать:
- с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают или обучаются;
- с документами регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными в Дии;
- с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.
Вышеупомянутые проверки могут проводить "путем подворного обхода". График будут утверждать распоряжением сельского, поселкового, городского головы.
Мобилизация в Украине: последние новости
- За рубежом военный учет ведут дипломатические учреждения. Юрист отметил, что дипломаты не могут издавать какие-либо виды повесток.
- Украинцы могут получить повестки и на работе. Вручать документ должны работодатели.
- Юрист объяснил, в каких случаях украинцы могут получать повестки повторно.
- Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк украинцам следует готовиться к вероятной дополнительной мобилизации, учитывая масштабы войны.