Так, за границей находятся около 7 – 8 миллионов человек. В основном это женщины и дети. однако среди них есть и мужчины призывного возраста. О нюансах военного учета украинцев за рубежом 24 каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Следует отметить, что многие украинцы работали за границей и до 24 февраля. Поэтому до 2023 года они фактически были в "серой зоне". Этот вопрос должно решить постановление Кабмина №1487.

Как ведут военный учет за границей