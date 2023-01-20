Так, за кордоном перебувають близько 7 – 8 мільйонів людей. Переважно це жінки та діти. однак серед них є і чоловіки призовного віку. Про нюанси військового обліку українців за кордоном 24 каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

До теми Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном: що слід знати про нові правила військового обліку

Слід зазначити, що багато українців працювали за кордоном і до 24 лютого. Тому до 2023 року вони фактично були в такий собі "сірій зоні". Це питання має вирішити постанова Кабміну № 1487.

Як ведуть військовий облік за кордоном