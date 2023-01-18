Юрист Ростислав Кравец рассказал, что повторное вручение повесток в Украине – не редкость. В некоторых случаях их действительно вручают.
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В каких случаях повторно вручают повестки
По словам юриста, повторно повестки могут вручаться в случае, если:
- Человек при определенных обстоятельствах ее не получил,
- Для уточнения данных призывника и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе,
- Если военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.
Также гражданам, уклоняющимся от службы в рядах ВСУ и осужденным по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", тоже вручают повестки повторно, ведь с военного учета их не снимают.
Даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации,
– сказал юрист.
Какая ответственность угрожает уклонистам
- Ростислав Кравец уточнил, что мужчинам, уклоняющимся от прохождения военной службы и не появляющимся к военкоматам после получения повесток, грозит уголовная и административная ответственность.
- За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3400 - 5100 гривен с последующим доставлением лица в ТЦК.
- Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, устанавливается ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.