Юрист Ростислав Кравець розповів, що повторне вручення повісток в Україні – не рідкість. У певних випадках їх справді вручають.

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У яких випадках повторно вручають повістки

За словами юриста, повторно повістки можуть вручатися у випадку, якщо:

Людина за певних обставин її не отримала,

Для уточнення даних призовника і для проходження ВЛК, щоб з'ясувати придатність до служби,

Якщо військовозобов’язаний не з’явився до військкомату у назначений час.

Також громадянам, які ухиляються від служби у лавах ЗСУ і були засуджені за статтею "Ухилення від призову з мобілізації", теж вручають повістки повторно, адже з військового обліку їх не знімають.

Навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації,

– сказав юрист.

Яка відповідальність загрожує ухилянтам