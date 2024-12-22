Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на меморандум МВФ.

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Прогноз МВФ щодо завершення війни в Україні

"Сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року, а припущення щодо розвитку енергетичного сектору та основних політичних цілей збережуться", – йдеться в документі МВФ.

Базовий сценарій передбачає:

прогноз щодо знання реального ВВП України у 2025 році залишається незмінним. Йдеться про 2,5 – 3,5%, оскільки вищий потенціал від швидшого ремонту енергетичних потужностей у 2024-му та введення нових потужностей у 2025-му буде компенсовано ефектами жорсткішого ринку праці, підтримуючи сильніше зростання доходів і споживання на тлі ослаблення цінового тиску в другій половині року;

середню інфляцію переглянуто в бік підвищення на 1,3 пункту, – до 10,3% в річному вимірі. Очікується, що інфляційний тиск послабиться, що призведе до інфляції на кінець року 7,5%;

загальний фіскальний дефіцит залишається в цілому незмінним, що відображає схвалений

Держбюджет на 2025 рік.

Базовий сценарій / Таблиця МВФ

Щодо середньострокової перспективи, прогнози основних економічних змінних мало змінилися. Згідно з очікуваннями відновлення, реальне зростання ВВП буде в роки одразу після війни, перш ніж поступово наблизитися до свого потенціалу в 4%. Тим часом інфляція поступово наблизиться до цільового рівня Нацбанку у 5% 2027 року, у міру зниження волатильності інфляції, пов'язаної з війною, зазначили у МВФ.