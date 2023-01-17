Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Питання щодо мобілізації в Україні вирішують ЗСУ та Міністерство оборони і завжди компетентно про це повідомляють, наголосив Подоляк.

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За словами Подоляка, українцям потрібно бути готовими, що додаткова мобілізація може бути, зважаючи на масштаби війни.

"Це філософія країни, що захищає свій суверенітет, свою свободу і свою територіальну цілісність," – додав Подоляк.

Мотивація українців

Мобілізаційними процесами в Україні опікуються Збройні сили та Міністерство оборони, зауважив спікер. Вони достатньо чітко фіксують усе, що стосується мобілізації, необхідної кількості, того, хто може стати на облік, або не стає з якихось причин.

На мій погляд, сьогодні ми маємо вкрай ефективну модерацію цих процесів, зокрема й інформаційну. Безумовно, наша держава – не ідеальна система і певні нюанси бувають. Але це ж про нашу країну, ми повинні вирішити, чи готові її захищати,

– наголосив радник ОПУ.

Подоляк підкреслює, що українці повинні вирішувати, чи готові вони ставати на облік, аби держава розуміла, скільки осіб готові захищати країну.

Подоляк про можливу мобілізацію в Україні: дивитись відео

Російське ІПСО

За словами Подоляка, періодично в інформаційному просторі з'являється російське ІПСО, яке хоче налякати людей і має для цього певні ресурси.

Для того, щоб люди відчували втому від війни і страх від того, що країну треба захищати. Ці ІПСОшники будуть, але кожен сам для себе вирішує, що для нього означає Україна,

– зауважив спікер.

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