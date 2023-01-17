Кияни, що живуть у Голосіївському районі міста, нещодавно почали знаходити у під'їздах оголошення про те, що військовозобов'язані чоловіки мають прийти у військкомати до 31 січня. Що це означає та кого стосуються такі повідомлення – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У КМВА пояснили, кого стосуються оголошення у під'їздах
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що означають оголошення, які з'являються у під'їздах містян. За словами пресслужби, панікувати не варто – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) просто роблять свою роботу.
Вони інформують населення про те, що мобілізаційний процес в країні досі триває. А повідомлення служать нагадуванням для тих, кому вже вручили повістки, що їм треба з’явитися до військкомату.
На під'їздах киян почали з'являтися оголошення щодо мобілізації / Фото з соцмереж
Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП,
– зазначили в КМВА.
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Чи законно заповнювати повістку одразу перед врученням
- Оскільки воєнний стан та мобілізація в країні тривають, повістки можуть роздавати будь-де. Варто зауважити, що повістка мусить містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також мокру печатку.
- Щобільше, у документі має бути дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися. Закон не забороняє заповнювати повістки на місці, однак тільки у випадку, якщо це робитимуть у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка.
- Також глава військкомату може зробити це особисто. Повістки можуть вручати: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам; власники будинків особам, які там проживають або ж посадові особи районного чи міського військового комісаріату.