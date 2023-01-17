Водночас обмежена придатність зараз не є підставою для відстрочки від мобілізації. Подробиці щодо призову цієї категорії військовозобов'язаних – розповідає 24 Канал.

Читайте також Прямо на вулиці: чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням

Чи звільняє обмежена придатність від служби на фронті

Придатність військовозобов'язаного громадянина до служби в армії визначає військово-лікарська комісія. Зокрема особу можуть визнати обмежено придатною.

Обмежена придатність у воєнний час не звільняє військовозобов'язаного від проходження служби. Водночас вона не є підставою для відстрочки.

Таку людину можуть мобілізувати на фронт, ба навіть, на передову. Однак є певні обмеження для цієї категорії осіб, яких мають дотримуватися при розподілі.

Мовиться про те, що обмежено придатні особи не можуть служити у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті чи спецспорудах. Про це сказано в наказі Міністерства оборони України №402.

Втім, такі мобілізовані можуть нести службу в:

Підрозділах забезпечення;

військкоматах;

установах, організаціях, навчальних закладах.

Чи законно відправляти обмежено придатного військового на передову

Юрист Дмитро Дончак пояснив, що прямої заборони щодо направлення обмежено придатного військовослужбовця на передову немає. Громадянина можуть перемістити в ту частину, яка виконує поставлені перед ним завдання, де б вона не була.

Це пов’язано з тим, що в законодавстві немає чіткого визначення "бойова частина",

– додав Дончак.

Зверніть увагу Путін не має альтернативи, – ГУР про мобілізацію в Росії для тривалої війни

Хто має право на відстрочку від мобілізації

До служби в армії можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак, є певні категорії осіб, які мають право на відстрочку від служби.

Відстрочку можуть отримати: