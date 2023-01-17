Призвати на службу можуть чоловіків від 18 до 60 років. Чи законно в Україні заповнювати повістку перед врученням – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що має бути у повістці

Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. Окрім цього, у документі має бути дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

Чи законно заповнювати повістку перед врученням

Пусту повістку можуть заповнювати на місці, але у випадку, якщо це робиться у присутності голови ТЦК, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Хто має право вручати повістки

Повістки повинні вручати:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам;

власники будинків особам, які там проживають;

посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Важливо! Представники поліції чи ТРО не можуть вручати повістки.

Чи можна відмовитись від повістки

Для відмови в отриманні повістки військовозобов’язаний чоловік повинен мати поважні причини, зокрема: