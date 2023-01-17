Призвать на службу могут мужчин от 18 до 60 лет. Законно ли в Украине заполнять повестку перед вручением – читайте далее в материале 24 Канала.
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Что должно быть в повестке
Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. Кроме того, в документе должна быть дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.
Законно ли заполнять повестку перед вручением
Пустую повестку могут заполнять на месте, но в случае если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.
Кто имеет право вручать повестки
Повестки должны вручать:
- органы местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам;
- владельцы домов лицам, проживающим там;
- должностные лица районного (городского) военного комиссариата.
Можно ли отказаться от повестки
Для отказа в получении повестки военнообязанный мужчина должен иметь уважительные причины, в частности:
- если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);
- повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;
- нет печати военкомата/подписи военного комиссара.