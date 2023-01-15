Повестку для уточнения данных в территориальном центре комплектования может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Конечно, вручать повестку официально и учитывать все необходимые требования. В каких случаях повестка считается вне закона – читайте в материале 24 Канала.

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Когда вручение повестки считается незаконным

Повестку передали через родственников, хотя ее должны вручить лично человеку.

Повестку наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик.

Отправили повестку смс-сообщением или сообщили о ней по телефону.

Если вам дали документ на блокпосте, в кафе, торговом центре или метро, а также если вы получили документ из-за нарушения комендантского часа, то вы можете обжаловать повестку.

Если же отказываетесь получать повестку, то представители военкомата должны составить акт. Во время этой процедуры обязательно должны присутствовать два свидетеля. После этого информацию передают в центр комплектования. Но если вы отказались без уважительных причин, вам может грозить админответственность.

Кто имеет право вручать повестку:

сотрудники центров комплектования;

работодатели; руководители учебных заведений;

представители органов местного самоуправления.

Можно ли получить наказание в случае отказа

Даже несмотря на военное положение, представители военкомата не могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК. Поскольку это противозаконно.

В случае уклонения от мобилизации вас могут доставить в полицейский участок для составления протокола об административном нарушении. Отметим, что в военкомат вас в таком случае не должны доставлять.

Также правоохранители могут возбудить уголовное производство, если человек прошел медкомиссию, получил вызов на выезд к месту службы и не явился.