Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала. Отметим, что на службу могут призвать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.

Обратите внимание Общая мобилизация в Украине: кто может проводить военный учет

Кто имеет право на отсрочку

По профессиональной деятельности:

забронированные на период мобилизации и военное время;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и так далее.

Кроме того, право на отсрочку имеют:

те, кто получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического).

По состоянию здоровья отсрочку имеют:

лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе;

лица с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения.

По семейным обстоятельствам не могут мобилизовать такие категории:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

женщины и мужчины, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.

В каких случаях можно отказаться от повестки