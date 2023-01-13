Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала. Отметим, что на службу могут призвать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет.
Обратите внимание Общая мобилизация в Украине: кто может проводить военный учет
Кто имеет право на отсрочку
По профессиональной деятельности:
- забронированные на период мобилизации и военное время;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и так далее.
Кроме того, право на отсрочку имеют:
- те, кто получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического).
По состоянию здоровья отсрочку имеют:
- лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);
- имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе;
- лица с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения.
По семейным обстоятельствам не могут мобилизовать такие категории:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
- женщины и мужчины, чьи близкие погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.
В каких случаях можно отказаться от повестки
- Если неверно указаны данные личности;
- Если повестку вручает не уполномоченное лицо;
- Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.