Кто теперь может его проводить – рассказывает 24 Канал. Отметим, что под призыв в Украине подпадают военнообязанные мужчины возрастом 18 – 60 лет.

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Кто должен вести военный учет в 2023 году

В новом 2023 году правительство утвердило новые правила военного учета в Украине. Также выделили перечень учреждений, которые должны вести военный учет.

Среди них:

Центральные и местные органы власти или другие госорганы;

местное самоуправление;

военное управление;

воинские части ВСУ или другие законные военные формирования;

Правоохранители и спецназовцы;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы);

предприятия, учреждения и организации;

образовательные учреждения или учреждения здравоохранения.

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