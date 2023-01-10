Кто теперь может его проводить – рассказывает 24 Канал. Отметим, что под призыв в Украине подпадают военнообязанные мужчины возрастом 18 – 60 лет.

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Кто должен вести военный учет в 2023 году

В новом 2023 году правительство утвердило новые правила военного учета в Украине. Также выделили перечень учреждений, которые должны вести военный учет.

Среди них:

  • Центральные и местные органы власти или другие госорганы;
  • местное самоуправление;
  • военное управление;
  • воинские части ВСУ или другие законные военные формирования;
  • Правоохранители и спецназовцы;
  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы);
  • предприятия, учреждения и организации;
  • образовательные учреждения или учреждения здравоохранения.

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Забронированному мужчине вручили повестку: что делать

  • В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. Однако некоторые мужчины могут забронировать от мобилизации их работодатели.
  • Бронь действует несколько месяцев, однако есть случаи, когда повестку вручали даже забронированным. Юрист Дмитрий Дончак заверил, что паниковать не стоит – это вполне законно.
  • Если военнообязан забронированный мужчина получил повестку, то ему нужно прийти с ней в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и обязательно иметь при себе документы, подтверждающие бронирование. Следовательно, работники военкомата могут отправить военнообязанного на медкомиссию для проверки состояния годности к службе, а затем отпустить домой.