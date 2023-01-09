Именно такой фейк сейчас активно распространяется по сети. Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций. В нем призвали украинцев не вестись на соответствующие сообщения, касающиеся мобилизации.

Читайте также В Минцифре пообещали, что повестки через Дію не будут поступать

Украинцы получают фейковые сообщения

Так, пользователи сети начать активно обмениваться скриншотом сообщения. Его якобы посылает СБУ украинцам, находящимся за границей.

Вот содержание сообщения: "В случае добровольной неявки в пункты подготовки и комплектования ВСУ, СБУ будет обращаться в суд с целью депортации военнообязанного в Украину".

Журналисты фактчекингового проекта StopFake подчеркнули, что соответствующий месседж – ложь. В частности, потому, что официальные источники не получали от СБУ подобного требования. Более того, можно заметить ошибки, которые содержит само сообщение:

прежде всего слово "Служба" не содержит букву "л", которую пропустили;

сам скриншот сделали якобы из мессенджера Telegram, но СБУ не посылает с его помощью сообщений;

кроме того, военнослужащих приглашают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а не "пункты подготовки и комплектования", как пишут в сообщении.

Заметим, что соответствующее сообщение впервые появилось в телеграм-канале "Типичная Одесса". В Центре стратегических коммуникаций напоминают, что соответствующий паблик – рупор Кремля. И он неоднократно попадал в список каналов, распространяющих выгодную для врага информацию.

Мобилизация украинцев за границей

Следует понимать, что за границей действительно происходит мобилизация. Она касается тех военнообязанных, резервистов или призывников, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев.

Если они уезжают из Украины на период от трех месяцев, то обязаны снять себя с учета. И по прибытии в другую страну есть 7 дней, чтобы поставить себя на учет. Для этого нужно будет обратиться либо в посольства или другие дипломатические учреждения, которые представляют наше государство за рубежом.