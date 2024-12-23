Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.

12:23, 23 декабря Где сейчас тревога:

12:22, 23 декабря Киев – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!

11:44, 23 декабря Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

11:39, 23 декабря Киевская, Черниговская области – угроза применения ударных БпЛА.

11:01, 23 декабря Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

10:40, 23 декабря Группа вражеских БПЛА на Сумщине. Курсом на Ромны с северо-востока.