Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Де зараз тривога:
Київ – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Черкаська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Київська, Чернігівська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Група ворожих БпЛА на Сумщині. Курсом на Ромни з північного сходу.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.