Сообщает 24 Канал со ссылкой на Español. По предварительной информации, судно затонуло в результате взрыва в машинном отделе.

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В чем ценность затонувшего судна

Российское судно "Ursa Major" потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Удалось спасти 14 членов экипажа, еще двое считаются пропавшими без вести.

По данным издания, на судне, которое вышло 12 дней назад из Петербурга и направлялось во Владивосток, произошел взрыв в машинном отделении. Известно, что российский корабль был построен в 2009 году.

Впоследствии ОЅINT-аналитик Оливер Александр обнаружил, что судно перевозило люки для ядерного реактора атомного ледокола и два мобильных крана, вес которых около 120 тонн. Их потеря значительно повлияет на темпы строительства.

"Ursa Major" перевозит люки для ядерного реактора / Фото Оливера Александра

На помощь затонувшему судну прибыл испанский корабль "Клара Кампоамор" и российский "Спарта".

"Ursa Major" затонул: смотрите видео

В издании La Verdad сообщили, что район аварии был обозначен как опасный для судоходства до прихода российского военного корабля, который должен был взять на себя спасательную операцию.

Заметим, что накануне OSINT-аналитики заметили, что в Средиземное море вошли пять российских грузовых судов: три военных больших десантных корабля и два сухогруза, принадлежащих компании "Оборонлогистика". Сухогрузы "Спарта" и "Ursa Major" длительное время использовались для перевозок так называемого "Сирийского экспресса" – маршрута поставки российских военных в Сирии. Аналитики предположили, что эти корабли предназначены для эвакуации российских баз в Тартусе и Хмеймиме.