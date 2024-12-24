Повідомляє 24 Канал з посиланням на Español. За попередньою інформацією, судно затонуло внаслідок вибуху в машинному відділі.

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В чому цінність затонулого судна

Російське судно "Ursa Major" зазнало аварії у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром. Вдалося врятувати 14 членів екіпажу, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

За даними видання, на судні, яке вийшло 12 днів тому з Петербурга і прямувало до Владивостока, стався вибух у машинному відділенні. Відомо, що російський корабель було збудовано у 2009 році.

Згодом ОSINT-аналітик Олівер Александр дослідив, що судно перевозило люки для ядерного реактора атомного криголама та два мобільні крани, вага яких близько 120 тонн. Їх втрата значно вплине на темпи будівництва.

"Ursa Major" перевозить люки для ядерного реактора / Фото Олівера Александра

На допомогу затонулому судну прибув іспанський корабель "Клара Кампоамор" та російський "Спарта".

"Ursa Major" затонув: дивіться відео

У виданні La Verdad повідомили, що район аварії був позначений як небезпечний для судноплавства до приходу російського військового корабля, який мав взяти на себе рятувальну операцію.

Зауважимо, що напередодні OSINT-аналітики помітили, що в Середземне море увійшли п'ять російських вантажних суден: три військові великі десантні кораблі та два суховантажні судна, що належать компанії "Оборонлогістика". Суховантажі "Спарта" та "Ursa Major" тривалий час використовувалися для перевезень так званого "Сирійського експресу" – маршруту постачання російських військових у Сирії. Аналітики припустили, що ці кораблі призначені для евакуації російських баз у Тартусі та Хмеймімі.