Теперь на учет обязаны также стать резервисты и находящиеся за пределами страны военнообязанные. Это предполагает Постановление №1487 Кабинета Министров.

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В 2023 году ряд обязанностей возложили на дипломатические учреждения Украины. У них появились полномочия брать на учет находящихся за границей.

Кому нужно будет стать на учет

Посольства, а также консульства обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных, а также резервистов. Речь идет о тех, кто состоит на временном консульском учете.

Если призывник, военнообязанный или резервист снимается или берется на учет, то в течение 7 дней об этом должны сообщить соответствующие:

районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки,

органы СБУ,

подразделения службы внешней разведки.

При каких условиях нужно сниматься с учета в Украине

Если призывник, военнообязанный или резервист надолго покидает страну, ему нужно будет сняться с учета. Речь идет о сроке более 3 месяцев. Для этого он обязан лично прибыть в:

соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

орган СБУ;

подразделение службы внешней разведки.

Важно! Для того чтобы снять себя с учета, нужно иметь документы, подтверждающие выезд за пределы страны.

И если мужчина покидает Украину более чем на три месяца, то он обязан стать на военный учет в том государстве, в котором он будет находиться. Для этого нужно будет посетить дипломатическое учреждение Украины.

Как только резервист, военнообязанный или призывник прибывает в другое государство, у него есть 7 дней, чтобы встать на учет. Для этого следует иметь паспорт гражданина Украины, а также соответствующие военно-учетные документы.

Резюмируем. Если мужчина планирует находиться за границей более 3-х месяцев – он должен сняться с военного учета в Украине. А по прибытии в другое государство – в течение 7 дней – стать на учет там.

К слову, в этом материале мы рассказывали, какой будет мобилизация в Украине в 2023 году. Узнайте, что ожидает призывников в этом году.