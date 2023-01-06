Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач на брифинге рассказал, какой будет мобилизация в 2023 году, 24 Канал собрал главное.
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Какой будет мобилизация в 2023 году
В 2023 году призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны. Сейчас прежде всего призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и более.
В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.
Многие граждане находятся в резерве еще после 24 февраля 2022 года. В 2023 году возможны корректировки в планах мобилизации, в случае необходимости нового призыва о нем сообщат. Однако все зависит от течения боевых действий.
Кого можно уволить с военной службы
Раздел 19 Уголовного кодекса Украины перечисляет виды уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы:
- неповиновение;
- неисполнение приказа;
- сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
- угроза или насилие в отношении начальника;
- нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
- самовольное оставление воинской части или места службы;
- дезертирство;
- уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
- похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
- умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
- неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества;
- утрата военного имущества и другие.