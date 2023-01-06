Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач на брифинге рассказал, какой будет мобилизация в 2023 году, 24 Канал собрал главное.

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Какой будет мобилизация в 2023 году

В 2023 году призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны. Сейчас прежде всего призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и более.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.

Многие граждане находятся в резерве еще после 24 февраля 2022 года. В 2023 году возможны корректировки в планах мобилизации, в случае необходимости нового призыва о нем сообщат. Однако все зависит от течения боевых действий.

Кого можно уволить с военной службы

Раздел 19 Уголовного кодекса Украины перечисляет виды уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы:

  • неповиновение;
  • неисполнение приказа;
  • сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • угроза или насилие в отношении начальника;
  • нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • самовольное оставление воинской части или места службы;
  • дезертирство;
  • уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением;
  • умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • утрата военного имущества и другие.