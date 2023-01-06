Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач на брифінгу розповів, якою буде мобілізація у 2023 році, 24 Канал зібрав головне.
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Якою буде мобілізація у 2023 році
У 2023 році призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони. Наразі насамперед призивають громадян з військовим досвідом, однак, за необхідності, можуть призвати людей, які не проходили військову службу. В такому випадку цю категорію призовників відправляють на навчання терміном 30 днів і більше.
Наразі Сили оборони потребують фахівців загальновійськових спеціальностей: стрільців та танкістів. Актуальною є потреба також у зв'язківцях та шифрувальниках.
Багато громадян перебуває у резерві ще після 24 лютого 2022 року. У 2023 році можливі коригування у планах мобілізації, у разі потреби нового призову про нього повідомлять. Однак, все залежить від перебігу бойових дій.
Кого можна звільнити з військової служби
Розділ 19 Кримінального кодексу України перераховує види кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби:
- непокора;
- невиконання наказу;
- опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків;
- погроза або насильство щодо начальника;
- порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- самовільне залишення військової частини або місця служби;
- дезертирство;
- ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
- викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
- умисне знищення або пошкодження військового майна;
- необережне знищення або пошкодження військового майна;
- втрата військового майна та інші.