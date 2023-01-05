Повістки від Територіального центру комплектування можуть видати в публічних місцях, але також є перелік способів оповіщення військовозобов'язаних, які не несуть жодної юридичної сили, пише 24 канал.

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Як реагувати на такі повістки

Зокрема, до сюди входить виклик із ТЦК телефоном або вручення повістки через родичів.

Виклик у ТЦК у довільній формі, а не повісткою, не несе юридичної сили для військовозобов'язаних. До неналежних способів оповіщення військовозобов'язаних належать також СМС, відправка фото повістки в месенджері, вкидання повістки до поштової скриньки або вручення повістки родичам та співмешканцям.

Тому такі повідомлення можна ігнорувати без жодних негативних наслідків. Це не передбачає ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Тож якщо ви після проходження ВЛК не підписували жодних повісток, то у вас емає підстав для хвилювання.

Хто може вручати повістку

Зазначимо, що законодавством не встановлено місця, де вручається повістка, тому вона може бути вручена зазначеними органами за процедурою будь-де.

Тому, коли чоловікам вручають повістки на вулицях, на блокпостах – це не порушення закону.

Вручення повісток здійснюють:

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

власники будинків;

безпосередньо посадові особи районного (міського) військового комісаріату.

Які вимоги до повістки

У повістці до вручення вже має бути вказано прізвище, ім'я та по батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині, якій вона видається.

Також вказується, який це вид повістки та перелік документів, які необхідно мати з собою.

Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до вручення особі. Її вручають особисто під підпис, документ із підписом особи зберігається, на руках у неї залишається лише повістка.