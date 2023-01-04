Однак, у плані мобілізації 60 років – не верхня межа для призову та військової служби під час війни. У Законі України про військовий обов’язок і військову службу передбачено, що одна категорія військових може бути мобілізована до 65 років, пише 24 канал.

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Категорії військових, яких призивають і після 60 років

45 років – рядові, молодші сержанти й старшини на контрактній службі, молодші офіцери;

50 років – військові старшого офіцерського складу: майори (капітани 3 рангу), підполковники (капітани 2 рангу), військові старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

55 років – військові вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, військові старшого офіцерського складу – полковники (капітани 1 рангу) – 55 років;

60 років – військові вищого офіцерського складу – генерали та аналогічні морські звання, вище військове керівництво. Також рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану;

65 років – військові вищого офіцерського складу під час особливого та воєнного стану..

Зазначимо, що під час воєнного стану військовослужбовці, які мають унікальний досвід можуть служити понад 5 років граничного віку. До них належать переважно військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді.

Такі особи за власним бажанням можуть бути залишені на військовій службі понад стандартний граничний вік перебування на військовій службі.

Строки військової служби в Україні