Однако в плане мобилизации 60 лет – не верхний предел для призыва и военной службы во время войны. В Законе Украины о воинской обязанности и военной службе предусмотрено, что одна категория военных может быть мобилизована до 65 лет, пишет 24 канал.

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Категории военных, призываемых и после 60 лет

45 лет – рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры;

50 лет – военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга), военные старшего сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту;

55 лет – военные высшего сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту, военные старшего офицерского состава – полковники (капитаны 1 ранга) – 55 лет;

60 лет – военные высшего офицерского состава – генералы и аналогичные морские звания, высшее военное руководство. Также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения;

65 лет – военные высшего офицерского состава во время особого и военного положения.

Отметим, что во время военного положения военнослужащие, имеющие уникальный опыт, могут служить более 5 лет предельного возраста. К ним относятся преимущественно военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности.

Такие лица по собственному желанию могут быть оставлены на военной службе сверх стандартного предельного возраста пребывания на военной службе.

Сроки военной службы в Украине