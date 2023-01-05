Повестки от Территориального центра комплектования могут выдать в публичных местах, но также есть перечень способов оповещения военнообязанных, которые не несут никакой юридической силы, пишет 24 канал.

Читайте также Мобилизация в Украине: кого могут призвать после 60 лет во время войны

Как реагировать на такие повестки

В частности, сюда входит вызов с ТЦК по телефону или вручение повестки через родственников.

Вызов в ТЦК в произвольной форме, а не повесткой, не несет юридическую силу для военнообязанных. К ненадлежащим способам оповещения военнообязанных относятся также СМС, отправка фото повестки в мессенджере, вброс повестки в почтовый ящик или вручение повестки родственникам и сожителям.

Поэтому такие сообщения можно игнорировать без каких-либо негативных последствий. Это не подразумевает ни уголовной, ни административной ответственности. Если вы после прохождения ВЛК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения.

Кто может вручать повестку

Отметим, что законодательством не установлены места, где вручается повестка, поэтому она может быть вручена указанными органами по процедуре где угодно.

Поэтому когда мужчинам вручают повестки на улицах, на блокпостах – это не нарушение закона.

Вручение повесток осуществляют:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцы домов;

непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Какие требования к повестке

В повестке к вручению уже должна быть указана фамилия, имя и отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения и адрес территориального центра комплектования, куда нужно прибыть человеку, которому он выдается.

Также указывается, какой вид повестки и перечень документов, которые необходимо иметь с собой.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки для вручения лицу. Ее вручают лично под подпись, документ с подписью лица хранится, на руках у него остается только повестка.