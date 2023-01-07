Тепер на облік зобов'язані також стати резервісти та військовозобов'язані, які перебувають за межами країни. Це передбачає Постанова №1487 Кабінету Міністрів.
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У 2023 році низку обов'язків поклали на дипломатичні установи України. У них з'явилися повноваження брати на облік тих, хто перебуває за кордоном.
Кому потрібно буде стати на облік
Наразі посольства, а також консульства зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних, а також резервістів. Мовиться про тих, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку.
Якщо призовника, військовозобов'язаного або резервіста знімають або беруть на облік, то упродовж 7 днів про це мають повідомити відповідні:
- районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки,
- органи СБУ,
- підрозділи Служби зовнішньої розвідки.
За яких умов потрібно зніматися з обліку в Україні
Якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст надовго покидає країну, то йому потрібно буде знятися з обліку. Мовиться про терміни у понад 3 місяці. Для цього він зобов'язаний особисто прибути до:
- відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- органу СБУ;
- підрозділу Служби зовнішньої розвідки.
Важливо! Для того, щоб зняти себе з обліку, потрібно мати документи, які підтверджують виїзд за межі країни.
І якщо чоловік покидає Україну на понад три місяці, то він зобов'язаний стати на військовий облік у тій державі, в якій він перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України.
Щойно резервіст, військовозобов'язаний або призовник прибуває до іншої держави, у нього є 7 днів, щоб стати на облік. Для цього слід мати з собою паспорт громадянина України, а також відповідні військово-облікові документи.
До слова, у цьому матеріалі ми розповідали, якою буде мобілізація в Україні у 2023 році. Дізнайтеся, що очікує на призовників цьогоріч.