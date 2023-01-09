Забронировать мужчин могут всего на несколько месяцев. Хотя бывают случаи, когда вручить повестку могут даже забронированным. Что делать в таком случае – читайте далее в материале 24 Канала.
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Что делать, если забронированный работник получил повестку
Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что выдача повесток забронированным мужчинам – вполне законна. Несмотря на бронирование, эти мужчины остаются военнообязанными. Эти лица должны своевременно уведомлять военкомат об изменении семейного положения или адреса проживания, рождении ребенка и так далее.
Есть один из видов повесток – повестка-вызов. Если вам вручили этот документ, необходимо прийти с ним в военкомат и иметь при себе документы, подтверждающие бронирование. После этого вас могут отправить на медкомиссию для проверки состояния к службе. Отметим, что это вполне законно.
Если ваше бронирование действует, то после прохождения медкомиссии вас отпустят.
Бронирование мужчин в Украине: последние новости
- Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, как происходит процесс бронирования сотрудников. По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально.
- 24 Канал писал, можно ли военному ВСУ уволиться во время службы, если его забронировали на работе.
- С 1 декабря в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных при мобилизации. Предприятия получили определенные требования, которым они должны соответствовать, чтобы их сотрудники смогли получить отсрочку.
- Кстати, Европейская бизнес ассоциация призвала правительство продолжить действующие бронирования работников еще на два месяца.