Забронировать мужчин могут всего на несколько месяцев. Хотя бывают случаи, когда вручить повестку могут даже забронированным. Что делать в таком случае – читайте далее в материале 24 Канала.

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Что делать, если забронированный работник получил повестку

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что выдача повесток забронированным мужчинам – вполне законна. Несмотря на бронирование, эти мужчины остаются военнообязанными. Эти лица должны своевременно уведомлять военкомат об изменении семейного положения или адреса проживания, рождении ребенка и так далее.

Есть один из видов повесток – повестка-вызов. Если вам вручили этот документ, необходимо прийти с ним в военкомат и иметь при себе документы, подтверждающие бронирование. После этого вас могут отправить на медкомиссию для проверки состояния к службе. Отметим, что это вполне законно.

Если ваше бронирование действует, то после прохождения медкомиссии вас отпустят.

Обратите внимание! Если забронированному мужчине вручили повестку, документы, подтверждающие бронирование, он должен показывать только в военкомате.

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