В ассоциации напомнили, что в декабре вступили в силу изменения к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части бронирования военнообязанных на период мобилизации. Вместе с тем, чтобы новая процедура начала работать, правительству необходимо финализировать проект нового порядка бронирования и одобрить его отдельным постановлением.

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Призывы бизнеса к правительству в канун Нового года

По словам представителей EBA, ситуация, особенно в некоторых индустриях, очень критическая. Речь, в частности, об энергетической отрасли, где сотрудники уже не первый месяц практически круглосуточно восстанавливают и настраивают поврежденную инфраструктуру.

Поэтому наличие большей части персонала на предприятии и в дальнейшем является критическим, чтобы процесс восстановления был более быстрым и эффективно продолжался,

– отметили в ассоциации.

Кроме того, в таких критически важных индустриях, по мнению EBA, процент бронирований необходимо предусмотреть на уровне более 40%. Отмечается, что это нужно, чтобы страна могла удерживать энергетический фронт, ведь большая часть работников отрасли – мужчины.

В EBA отмечают, что по состоянию на вторую половину декабря, несмотря на вступление в силу необходимого закона, необходимые для запуска новой системы бронирования сотрудников подзаконные акты не приняты. В то же время, для приведения Кабмином своих нормативно-правовых документов в соответствие закону №2732-IX, срок определен в два месяца.

Такое положение дел вызывает чрезвычайную обеспокоенность у бизнеса, поскольку действующие бронирования будут завершены, к сожалению, уже через несколько недель. Поэтому отдельно бизнес обращается с просьбой к правительству: продлить действующие бронирования еще на два месяца,

– говорится в открытом обращении.

К слову, в ассоциации убеждены, что в течение этих двух месяцев у бизнеса будет достаточно времени, чтобы в плановом порядке подготовить необходимые заявки и документы, а у представителей органов государственной власти, в свою очередь, – для их обработки и подготовки соответствующих приказов о бронировании.

Напомним, что законопроект о новом порядке бронирования сотрудников Верховная Рада приняла в целом еще 4 ноября этого года. За ним, в частности, расширяется перечень предприятий, которые могут бронировать военнообязанных сотрудников и ходатайствовать об их отсрочке от призыва.

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