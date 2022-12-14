Согласно изменениям в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", новые правила бронирования требуют от предприятий выполнения не менее 3 из 6 критериев. Об этом пишет 24 канал.
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Критерии для предприятий, желающих бронировать работников
Следовательно, чтобы компания могла бронировать работников и просить для них об отсрочке, она должна соответствовать не менее 3 из этих критериев:
- быть крупным налогоплательщиком (не менее 375 тысяч евро уплаченных налогов по средневзвешенному курсу за прошлый квартал);
- быть крупным экспортером (не менее 8 миллионов евро валютных поступлений за прошлый квартал);
- быть стратегическим предприятием, как определено Постановлением КМУ №83 от 4 марта 2015;
- быть отраслевым или территориально важным по решению соответствующего центрального органа исполнительной власти или ОВ;
- не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
- иметь среднюю зарплату не ниже, чем в сфере, где зарегистрировано предприятие, согласно последнему имеющемуся отчету Госстата.
Какие работники подлежат бронированию
Согласно приказу от 1 декабря, бронированию по необходимости подлежат работники государственных органов, органов местного самоуправления и органов государственной власти.
Также отсрочку могут получить работники предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют мобилизационные задания, производят товары и предоставляют услуги для ВСУ и других военных формирований. А также работники тех предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особенный период.