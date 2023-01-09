Забронювати чоловіків можуть лише на декілька місяців. Хоча бувають випадки, коли вручити повістку можуть навіть заброньованим. Що робити у такому випадку – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що робити, якщо заброньований працівник отримав повістку

Юрист Дмитро Дончак розповів, що видача повісток заброньованим чоловікам – цілком законна. Попри бронювання, ці чоловіки залишаються військовозобов’язаними. Ці особи мають своєчасно повідомляти військкомат про зміну сімейного стану або адреси проживання, народження дитини тощо.

Є один із видів повісток – це повістка-виклик. Якщо вам вручили цей документ, то необхідно прийти з ним до військкомату та мати при собі документи, що підтверджують бронювання. Після цього вас можуть відправити на медкомісію для перевірки стану придатності до служби. Зауважимо, що це цілком законно.

Якщо ваше бронювання дійсне, то після проходження медкомісії вас відпустять.

Зверніть увагу! Якщо заброньованому чоловіку вручили повістку, то документи, які підтверджують бронювання, він має показувати лише у військкоматі.

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