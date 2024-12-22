Мобілізація чоловіків за 50 тепер відбувається по дещо іншій схемі. У якому віці можуть мобілізувати, розбирався 24 Канал.
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Кого можуть мобілізувати до кінця 2024 року
Призов на військову службу в грудні відбуватиметься, як і раніше – відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки від військової служби, бронювання та визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними для несення служби в лавах ЗСУ.
Однак варто уточнити:
- чоловіків від 18 до 60 років мобілізують, якщо у них є досвід військової служби, а також тих, хто був знятий з обліку, але визнаний придатним до служби під час воєнного стану. Їм до 4 лютого 2025 року потрібно пройти ВЛК.
- чоловіків віком від 25 до 60 років мобілізують на загальних підставах, якщо вони придатні або раніше були "обмежено придатні" до служби. "Обмежено придатні" також повинні були пройти ВЛК повторно.
Військовозобов'язані – це ті, хто закінчив військовий виш або пройшов службу в армії. Українці до 25 років – це призовники, вони можуть долучитись до лав ЗСУ виключно за своїм бажанням.
У дещо іншому форматі здійснюється мобілізація після 50 років. Для їхньої мобілізації потрібний окремий наказ Генштабу ЗСУ. Це передбачає наявність дефіцитної військово-облікової спеціальності.
Нагадаємо, 24 Канал розповідав, коли потрібно проходити повнорну ВЛК.