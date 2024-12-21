Військовозобов'язані отримують направлення на проходження ВЛК у військовій частині або військовій медичній комісії. Під час детального обстеження лікарі встановлюють рівень придатності громадянина до військової служби, передає 24 Канал із посиланням на пояснення юридичної компанії.

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Коли треба проходити ВЛК

Під час дії воєнного стану особа проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися.

Якщо особа тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися через 2 – 6 місяців. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6 – 12 місяців.

А чоловіки, які мають статус "обмежено придатний" до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Під час дії воєнного стану висновок ВЛК про рівень придатності чи непридатності до військової служби дійсний протягом 1-го року. Після чого усі військовозобов’язані мають повторно пройти ВЛК.

До слова, у 2025 році в Україні запрацює електронна ВЛК, що допоможе швидше визначати придатність військовозобов'язаних до служби.