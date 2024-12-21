Военнообязанные получают направление на прохождение ВВК в воинской части или военной медицинской комиссии. Во время детального обследования врачи устанавливают уровень пригодности гражданина к военной службе, передает 24 Канал со ссылкой на объяснения юридической компании.

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Когда надо проходить ВВК

Во время действия военного положения лицо проходит медкомиссию, даже если оно проходило ее до мобилизации и было признано годным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.

Если лицо временно непригодно и проходит лечение, повторный осмотр может происходить через 2-6 месяцев. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

А мужчины, которые имеют статус "ограниченно годный" к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

Во время действия военного положения заключение ВВК об уровне пригодности или непригодности к военной службе действителен в течение 1-го года. После чего все военнообязанные должны повторно пройти ВВК.

К слову, в 2025 году в Украине заработает электронная ВВК, что поможет быстрее определять пригодность военнообязанных к службе.