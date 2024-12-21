Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу только при определенных условиях, рассказывает 24 Канал.

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу во время военного положения, при наличии следующих оснований:

  • по состоянию здоровья;
  • для обучения;
  • если они являются госслужащими;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по профессии.

Обратите внимание! В военно-учетных документах лиц, которые выезжают на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Ее можно получить после предоставления ТЦК документов, подтверждающих основания. Центр комплектования занимается и оформлением отсрочки.

Среди военнообязанных мужчин имеют право на выезд за границу:

  • лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;
  • лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;
  • многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей. Если человек не проживает со своими детьми, то должен предоставить доказательства, что содержит их: решение суда об алиментах и справку из исполнительной службы, которая подтверждает состояние уплаты алиментов;
  • родители-одиночки при условии, что мать признана умершей, пропавшей без вести или лишенной родительских прав;
  • родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), по;
  • родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);
  • бабушки, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий);
  • лица, нуждающихся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначено, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);
  • лица с инвалидностью или другие лица, которые нуждаются в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания (далее - учреждения ухода), - в сопровождении работников учреждения ухода, уполномоченных директором учреждения ухода или лицом, которая его замещает (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которая его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность).

Выехать по состоянию здоровья среди мужчин могут:

  • лица с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и Законом Украины О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • временно непригодные в соответствии с заключением ВВК о степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья;
  • военные на лечение за границу – при наличии паспорта и при наличии заключения о необходимости направления лица из составляющих сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и соответствующего письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых могут принять на лечение за рубежом.

Право на выезд имеют:

  • студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе при наличии соответствующей справки от учебного заведения Украины и военно-учетных документов с отметкой из ТЦК;
  • курсанты-моряки – при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Студенты в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, могут выехать за границу, если они:

  • учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);
  • являются участниками образовательной академической мобильности;
  • едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимы следующие документы: справка от учреждения высшего образования Украины, отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов, подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении, копия договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины, е-билет студента, военно-учетные документы

Выехать за границу по профессии могут:

  • военные в отпуск – при наличии документов о разрешении из воинской части, имеющихся дат возвращения и билетов обратно;
  • работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки. Для выезда нужны заверенные копии соответствующих приказов МИД/зарубежного дипломатического учреждения Украины
  • водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь – при наличии соответствующего разрешения Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военными администрациями не более чем на 6 месяцев;
  • деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене – при наличии разрешения от Минкульта;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах – с решением Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия и/или спортивного соревнования, письмом министра об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и/или спортивном соревновании и пересечении государственной границы соответствующими лицами;
  • члены экипажей кораблей;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал;
  • водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • военнослужащие – на основании принятых Министром обороны, руководителем другого созданного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны;
  • работники заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которая его замещает, которые сопровождают лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях / учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которая его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). Из расчета одно сопровождающее лицо на 25 человек, нуждающихся в постоянном уходе.

Среди госслужащих в официальную командировку могут выехать за границу:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители и руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;
  • народные депутаты Украины;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного Суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для посещения ребенка в возрасте до 18 лет, который находится за границей или сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины имеют право женщина-госслужащий или мужчина, который является:

  • одиноким отцом;
  • одиноким усыновителем или опекуном;
  • попечителем;
  • приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери).