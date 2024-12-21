Также очень часто говорят и о снижении мобилизационного возраста для парней, чтобы можно было брать на фронт не с 25 лет, а раньше. На днях появилась информация о плане снизить мобилизационный возраст в 2025 году. Но ее опровергли.

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Будут ли мобилизовать женщин

Закон не предусматривает этого. Женщина может мобилизоваться только добровольно.

Но если женщина имеет медицинскую или фармацевтическую специальность, она должна стать на воинский учет. Это регламентировано статьей Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Речь о женщинах-медиках от 18 до 60 лет, которых определят пригодными к службе по состоянию здоровья.

Но взятие женщины на воинский учет не равно обязательной мобилизации. В Минобороны не раз говорили, что так женщины становятся видимыми для государства.

Во время военного положения они могут начать служить только по собственному желанию, в мирное время – пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

То же самое и с прохождением трехмесячной БОВП – базовой общевойсковой подготовки. Женщина в возрасте 18-25 лет может пройти БОВП добровольно – если ей позволяет здоровье. Те, кто прошел такую подготовку, не будет мобилизован, пока не достигнет 25 лет.

И, так же как и мужчина, женщина может сама выбрать год, когда будет проходить подготовку.

Если же женщина забеременела или хочет уйти в отпуск по уходу за ребенком, она может уволиться со службы.

Следует сказать, что кроме медиков и фармацевтов есть определенный список специальностей, родственных с соответствующими военно-учетными специальностями. Эти женщины могут по собственному желанию стать на воинский учет.