Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что подобное решение не обсуждается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Может ли Верховная Рада снизить мобилизационный возраст до 18 лет
Реализация такого решения даже теоретически невозможна в указанный срок, отметил Вениславский.
Кроме того, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил на своей странице в Facebook о намерении лишить Волянского статуса советника.
Извиняюсь, если эта "сенсация одного актера" нанесла кому-то неудобства в этот, и без того тяжелый день,
– подчеркнул нардеп.
Таким образом, Верховная Рада не планирует принимать никаких решений по снижению мобилизационного возраста в Украине.
Сообщение Наталухи / Фото из Facebook
Напомним, 24 Канал разобрался, откуда идут разговоры об снижении мобилизационного возраста до 18 лет и какие шансы, что такое решение таки примут.