Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что подобное решение не обсуждается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также В приложении Резерв+ появилась новая услуга

Может ли Верховная Рада снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Реализация такого решения даже теоретически невозможна в указанный срок, отметил Вениславский.

Кроме того, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил на своей странице в Facebook о намерении лишить Волянского статуса советника.

Извиняюсь, если эта "сенсация одного актера" нанесла кому-то неудобства в этот, и без того тяжелый день,

– подчеркнул нардеп.

Таким образом, Верховная Рада не планирует принимать никаких решений по снижению мобилизационного возраста в Украине.



Сообщение Наталухи / Фото из Facebook

Напомним, 24 Канал разобрался, откуда идут разговоры об снижении мобилизационного возраста до 18 лет и какие шансы, что такое решение таки примут.