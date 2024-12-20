Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив, що подібне рішення не обговорюється. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також У застосунку Резерв+ з'явилася нова послуга

Чи може Верховна Рада знизити мобілізаційний вік до 18 років

Реалізація такого рішення навіть теоретично неможлива в зазначений термін, зазначив Веніславський.

Крім того, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив на своїй сторінці у Facebook про намір позбавити Волянського статусу радника.

Перепрошую, якщо ця "сенсація одного актора" завдала комусь незручностей у цей, і без того важкий день,

– наголосив нардеп.

Таким чином, Верховна Рада не планує ухвалювати жодних рішень щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.



Допис Наталухи / Фото з Facebook

Нагадаємо, 24 Канал розібрався, звідки йдуть розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років та які шанси, що таке рішення таки ухвалять.