Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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Нова послуга у Резерв+

Посадовиця наголосила, якщо військовозобов'язаний переїжджає, – протягом тижня повинен повідомити ТЦК нову адресу. Це правило діє давно, втім, на практиці його виконання було ускладненим і забирало час. Адже потрібно поїхати до ТЦК, відстояти кількагодинну чергу.

Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок Резерв+. Ми запустили новий сервіс для військовозобов'язаних українців — повторне уточнення даних. Ця послуга дає можливість самостійно змінювати свої дані у реєстрі Оберіг всього за декілька хвилин,

– заявила Черногоренко.

Уточнила, онлайн можна змінити:

номер телефону,

електронну пошту,

адресу проживання.

Аби зробити це, натисніть у застосунку на свій електронний військово-обліковий документ. Далі – "Уточнити контактні дані".

Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Оновлений застосунок Резерв+ уже доступний на Play Market та App Store. В оборонному відомстві наголосили, що продовжують заощаджувати час наших громадян та впроваджувати людяні підходи у сервісах.