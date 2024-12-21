Військовозобов'язані громадяни мають право виїзду за кордон лише за певних умов, розповідає 24 Канал.

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Хто із військовозобов'язаних чоловіків може виїхати з України

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон під час воєнного стану, за наявності таких підстав:

за станом здоров’я;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за сімейними обставинами;

за професією.

Зверніть увагу! У військово-облікових документах осіб, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Її можна отримати після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави. Центр комплектування займається й оформленням відстрочки.

Виїзд за сімейними обставинами

Серед військовозобов'язаних чоловіків мають право на виїзд за кордон:

особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

багатодітні чоловіки, що мають троє або більше неповнолітніх дітей. Якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, то повинен надати докази, що утримує їх: рішення суду про аліменти й довідку з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати аліментів;

батьки-одинаки за умови, що матір визнана померлою, зниклою безвісти або позбавлена батьківських прав;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями), посвідчення;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки (їх нотаріально засвідчених копій);

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, — один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (далі - заклади догляду), — у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність).

Виїзд за станом здоров'я

Виїхати за станом здоров'я серед чоловіків можуть:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

тимчасово непридатні відповідно до висновку ВЛК щодо ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я;

військові на лікування за кордон – за наявності паспорта та за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон і відповідного листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд для навчання

Право на виїзд мають:

студенти та курсанти закладів освіти для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі за наявності відповідної довідки від закладу освіти України та військово-облікових документів із відміткою з ТЦК;

курсанти-моряки – за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікові документи з відповідними відмітками ТЦК.

Студенти віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можуть виїхати за кордон, якщо вони:

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідні такі документи: довідка від закладу вищої освіти України, відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти, копія договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України, е-квиток студента, військово-облікові документи з відповідними позначками ТЦК.

Виїзд за професією

Виїхати за кордон за професією можуть:

військові у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини, наявних дат повернення та квитків назад;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження. Для виїзду потрібні засвідчені копії відповідних наказів МЗС/закордонної дипломатичної установи України

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу – за наявності відповідного дозволу Мінінфраструктури або обласних, Київською міською військовими адміністраціями не більше як на 6 місяців;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені – за наявності дозволу від Мінкульту;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах – з рішенням Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу та/або спортивного змагання, листом міністра щодо участі зазначених осіб у спортивному заході та/або спортивному змаганні та перетинанні державного кордону відповідними особами;

члени екіпажів кораблів;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військовослужбовці – на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого створеного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони;

працівники закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує, які супроводжують осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). З розрахунку одна супроводжуюча особа на 25 осіб, які потребують постійного догляду.

Державні службовці

Серед держслужбовців в офіційне відрядження можуть виїхати за кордон:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники та керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для відвідування дитини віком до 18 років, яка перебуває за кордоном або супроводження таких дітей для виїзду за межі України мають право жінка-держслужбовець або чоловік, який є: