Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що військовозобов'язані мають отримати один з актуальних статусів.

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"Обмежено придатні" мають ще раз пройти ВЛК

Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін нагадав, що 4 травня набув чинності закон № 3621, який фактично скасовує статус "обмежено придатний".

Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів,

– сказав Олександр Бодін.

Наразі в Україні є такі статуси військовозобов'язаних:

"придатний до військової служби" – означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти".

"тимчасово непридатні" – тобто ті, хто потребує лікування або відпустки;

"непридатні" з переоглядом через 6 – 12 місяців;

"непридатні" з виключенням з військового обліку.

До слова, раніше Володимир Зеленський підписав закони про продовження законів про мобілізацію та воєнного стану в Україні до 7 лютого 2025 року.