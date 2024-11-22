Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, передає 24 Канал.

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Що відомо про електронну ВЛК

Як зазначила Черногоренко, у 2025 році Міноборони планує запровадити обмін даними між "Оберегом" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Фактично це і буде тою електронною ВЛК, про яку говорять.

В електронної ВЛК буде свій алгоритм роботи.

Це працюватиме відповідним чином:

військовозобов'язаний робитиме щорічний скринінг у своєму медичному закладі;

дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ;

якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності, у разі скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження;

також зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК;

ВЛК проводить арбітраж.

Водночас заступниця міністра оборони також підкреслила, що військові лікарі зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря, та самостійно оцінять придатність та непридатність людини, а також можуть зазначити, чим вона може займатися її в армії: "Чи може вона бути водолазом або розвідником". Все це буде зафіксовано онлайн з відповідним цифровим підписом.