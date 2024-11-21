Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю Міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в етері телемарафону. Зокрема, в застосунку було реалізовано відеокурс про безпілотну систему.

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Які нові функції реалізовано в Армія+

Черногоренко розповіла, що застосунок Армія+ вже користуються понад 400 тисяч верифікованих військовослужбовців.

Ми провели вже 4 опитування, отримавши майже 50 тисяч відгуків від військових. Ці результати допомагають краще розуміти труднощі, з якими стикаються захисники, і впливають на наші рішення,

– заявила Черногоренко.

Зокрема, за побажаннями військових, у застосунку вже впроваджено відеокурс про використання безпілотних систем, який став найпопулярнішим серед онлайн-курсів. Наразі його завершили або проходять понад 6 тисяч захисників.

Крім цього, у Армія+ реалізували й інші запити від військових: