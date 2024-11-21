Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю Міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в етері телемарафону. Зокрема, в застосунку було реалізовано відеокурс про безпілотну систему.
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Які нові функції реалізовано в Армія+
Черногоренко розповіла, що застосунок Армія+ вже користуються понад 400 тисяч верифікованих військовослужбовців.
Ми провели вже 4 опитування, отримавши майже 50 тисяч відгуків від військових. Ці результати допомагають краще розуміти труднощі, з якими стикаються захисники, і впливають на наші рішення,
– заявила Черногоренко.
Зокрема, за побажаннями військових, у застосунку вже впроваджено відеокурс про використання безпілотних систем, який став найпопулярнішим серед онлайн-курсів. Наразі його завершили або проходять понад 6 тисяч захисників.
Крім цього, у Армія+ реалізували й інші запити від військових:
- розробка захищеного чату для бойових ІТ-систем;
- зміни в раціонах, зокрема додавання халяльних, кошерних, рослинних пайків;
- можливість подання рапортів на зміну місця служби через мобільний застосунок.